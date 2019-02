Nach tödlichem Lawinenabgang - Suche nach 43-Jährigen fortgesetzt

Innsbruck/Schwangau (APA) - Die Suche nach dem 43-Jährigen, der unter einer Lawine in den Ammergauer Alpen vermutet wird, ist am späten Sonntagvormittag fortgesetzt worden. Nach einer Beurteilung der Situation an Ort und Stelle habe die Einsatzleitung die entsprechende Entscheidung getroffen, teilte die deutsche Polizei mit. Sie wies aber auch auf die erhebliche Gefahr hin, die mit der Suchaktion verbunden ist.

Der relevante Suchbereich befinde sich in einem sehr lawinengefährdeten Gebiet, weitere Lawinenabgänge seien nicht ausgeschlossen, hieß es. Dennoch wurden acht Polizeibergführer der bayerischen Alpinen Einsatzgruppen und ein Alpinbeamter der österreichischen Polizei in Reutte in den Lawinenbereich geflogen. Nun gehe es darum, ausgesuchte Bereiche des Lawinenkegels mit Verschüttetensuchgeräten zu scannen. Die Einsatzkräfte hofften, auf diese Weise ein Signal vom Gerät des Vermissten auffangen zu können. Wie lange die Suche andauern wird, war vorerst offen.