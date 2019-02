Ski Cross: Limbacher im zweiten Miass-Weltcup auf Platz sechs

Miass (APA) - Nach Platz drei tags zuvor hat Andrea Limbacher am Sonntag beim Ski-Cross-Weltcup in Miass (Russland) den Sprung aufs Stockerl verpasst. Die 29-jährige Oberösterreicherin schaffte es aber bis ins kleine Finale und wurde schließlich Sechste. Der Sieg ging zum zweiten Mal an diesem Wochenende an die Schweizerin Fanny Smith, die kurz vor dem Gewinn des Gesamtweltcups steht.

Nach dem 19. Sieg in ihrer Karriere, dem sechsten in dieser Saison, beträgt der Vorsprung von Smith in der Gesamtwertung auf die Schwedin Sandra Näslund, die nur Fünfte wurde, vor dem Saisonfinale am 17. März in Veysonnaz (SUI) 88 Punkte. Limbacher, die im Halbfinale an Smith vorbeigehen wollte und in der Folge zu Sturz kam, ist mit 359 Punkten Sechste.

„Diese unglücklichen Rennsituationen wie die heute mit Fanny Smith ziehen sich wie ein roter Faden durch meine heurige Saison“, ächzte Limbacher. „Ich bin froh, dass ich mich bei diesem Sturz nicht verletzt habe, das hätte auch anders ausgehen können. Am Ende steht ‚nur‘ ein sechster Platz in den Ergebnislisten, aber ich bin sehr happy darüber, wie ich hier gefahren bin und in den Heats richtig Gas geben konnte. Wir haben jetzt noch ein Weltcup-Rennen, bei dem ich noch einmal meine gute Form ausspielen möchte“, sagte Limbacher.

Auch bei den Herren doppelte der Franzose Bastien Midol nach, er siegte dieses Mal vor Alex Fiva (SUI) und Brady Leman (CAN). Midol ist der Triumph im Gesamtweltcup damit nicht mehr zu nehmen. Bester der ÖSV-Herren war Adam Kappacher als Zehnter.

Ergebnisse vom Ski-Cross-Weltcup am Sonntag in Miass (RUS):

Herren: 1. Bastien Midol (FRA) - 2. Alex Fiva (SUI) - 3. Brady Leman (CAN). Weiter (alle AUT): 10. Adam Kappacher - 16. Robert Winkler - 18. Johannes Aujesky - 19. Daniel Traxler - 23. Sandro Siebenhofer - 26. Johannes Rohrweck

Weltcupstand (10 von 11 Bewerbe): 1. Midol 696 Pkt. - 2. Jean Frederic Chapuis (FRA) 472 - 3. Fiva 463. Weiter: 9. Traxler 249 - 11. Aujesky 233 - 12. Rohrweck 228 - 13. Winkler 219 - 16. Kappacher 202

Damen: 1. Fanny Smith (SUI) - 2. Sanna Lüdi (SUI) - 3. Alizee Baron (FRA). Weiter: 6. Andrea Limbacher (AUT)

Weltcupstand (10/11): 1. Smith 763 Pkt. - 2. Näslund 675 - 3. Marielle Thompson (CAN) 556. Weiter: 6. Limbacher 359