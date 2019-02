Oxford University Press hat Technologie-Zentrum in Budapest eröffnet

Budapest (APA) - Das englische Verlagshaus Oxford University Press (OUP) hat in Budapest ein neues Technologie-Zentrum eröffnet und wirbt jetzt Informatiker und Software-Entwickler an. In den nächsten eineinhalb Jahren sollen insgesamt rund 1.000 Leute angestellt werden, geht aus einer Aussendung des Verlages hervor. OUP ist der größte Universitätsverlag der Welt.

Die ungarischen Mitarbeiter würden mit dem globalen Technologie-Team des Verlages kooperieren, zitierte die Ungarische Nachrichtenagentur MTI. Die Standortwahl sei auf Budapest gefallen, da OUP in Ungarn die benötigten hochqualifizierten Fachkräfte vorfinde.

OUP hat in mehr als 50 Ländern, so auch in Ungarn, eigene Büros, publiziert etwa 4.500 Bücher pro Jahr und beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiter.