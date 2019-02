Biathlon: Zdouc bei EM in Minsk Vierte in der Verfolgung

Kiew (APA) - Dunja Zdouc ist am Sonntag bei der Biathlon-EM in Minsk hauchdünn am Stockerl vorbeigeschrammt. Die 25-jährige Kärntnerin landete in der 10-km-Verfolgung auf Rang vier, nur 1,4 Sekunden hinter der deutschen Bronze-Gewinnerin Nadine Horchler. Der Sieg ging an die russische Ex-Weltmeisterin Jekaterina Jurlowa-Percht vor der Weißrussin Irina Krjuko.