Kopfhörer im Wert von 180 Euro geraubt - Bursche in Wien festgenommen

Wien (APA) - Einem 18-Jährigen sind Freitagnachmittag in Wien-Liesing 180 Euro teure Kopfhörer geraubt worden. Der junge Mann war in der Färbermühlgasse zu Fuß unterwegs, als er von einer Gruppe Jugendlicher verfolgt wurde. Einer von ihnen, ein 17-Jähriger, drohte ihm Schläge an, sollte er seine Apple Airpods nicht rausrücken, berichtete die Polizei am Sonntag.

Als die Gruppe mit dem Kopfhörer geflüchtet war, alarmierte der 18-Jährige die Polizei. Die Jugendlichen wurde nur kurze Zeit später von Beamten aufgehalten. Der 17-jährige Rädelsführer - ein Tschetschene - wurde wegen des Verdachts des Raubes festgenommen. Er hatte die Kopfhörer bei sich.