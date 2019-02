Müllcontainer-Brandserie in Klagenfurt geklärt

Klagenfurt (APA) - Nach einer Brandserie von Müllcontainern und -inseln im Stadtgebiet von Klagenfurt hat die Polizei den Brandstifter ausgeforscht. Der 20-jährige Installateur aus Klagenfurt gestand, innerhalb von eineinhalb Monaten sieben Brandlegungen. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.

Zuletzt hatten in der Nacht auf Donnerstag bei Wohnhausanlagen mehrere Container in frei zugänglichen Müllinseln gebrannt. Bereits seit Jahresbeginn war es im gesamten Stadtgebiet zu neun Bränden von Müllcontainern gekommen. Im Zuge der Befragung zeigte sich der Klagenfurter geständig, sieben Brandlegungen mit einem Feuerzeug begangen zu haben. Als Grund gab er Wut und Stress an. Die Brände konnten jeweils rasch gelöscht werden, Menschen wurden nicht verletzt, der Gesamtschaden stand jedoch am Sonntag noch nicht fest.