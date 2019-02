Sturm in Griechenland unterbrach Fährverbindungen

Athen (APA/dpa) - Sturm und schwerer Schneefall haben am Wochenende nicht nur in Italien, sondern auch in Griechenland zu erheblichen Schäden und Verkehrsbehinderungen geführt. Auf der Insel Samothraki erreichte der Schnee stellenweise zwei Meter Höhe. Sämtliche Fährverbindungen wurden unterbrochen. In der Ägäis wurden Winde der Stärke zehn gemessen, berichtete das Staatsradio (ERT) am Sonntag weiter.

Der Zivilschutz und die Polizei riefen die Bürger auf, nicht ohne Grund auf die Straße zu gehen. Im Raum Athen kippten Bäume um und beschädigten Dutzende Autos. Mehrere Straßen wurden gesperrt, nachdem Stromleitungen zerrissen und auf der Fahrbahn lagen. Ursache des Unwetters ist ein gigantisches Sturmtief, das über der Ägäis und bis nach Sizilien und Tunesien wütet. Mit einer Wetterbesserung rechnete das Wetteramt in Athen erst am kommenden Mittwoch.