Ski alpin: Weltcup-RTL Herren Bansko 3 - 2. Lauf

Bansko (APA) - Die Schnellsten im zweiten Durchgang:

~ 1. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:11,00 2. Thomas Fanara (FRA) 1:11,53 +0,53 3. Rasmus Windingstad (NOR) 1:11,54 +0,54 4. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:11,70 +0,70 . Erik Read (CAN) 1:11,70 +0,70 6. Alexis Pinturault (FRA) 1:11,73 +0,73 7. Zan Kranjec (SLO) 1:11,77 +0,77 . Alexander Schmid (GER) 1:11,77 +0,77 9. Björnar Neteland (NOR) 1:11,78 +0,78 10. Marco Odermatt (SUI) 1:11,89 +0,89 11. Cedric Noger (SUI) 1:11,92 +0,92 12. Marcel Hirscher (AUT) 1:11,96 +0,96 13. Trevor Philp (CAN) 1:11,99 +0,99 14. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:12,06 +1,06 15. Riccardo Tonetti (ITA) 1:12,14 +1,14

Weiter: 21. Johannes Strolz (AUT) 1:12,38 +1,38 24. Manuel Feller (AUT) 1:12,51 +1,51 ~ Ausgeschieden im 2. Durchgang: Stefan Brennsteiner (AUT)