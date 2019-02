Präfekt der Glaubenskongregation für Psychologen in Seminaren

Vatikanstadt (APA) - Der Präfekt der Glaubenskongregation, Beniamino Stella, hat sich für den Einsatz von Psychologen in Seminaren ausgesprochen. Psychologische Unterstützung könne für Seminaristen im Laufe ihrer Ausbildungszeit wichtig sein, so Kardinal Stella gegenüber der Zeitung „La Stampa“ (Sonntag-Ausgabe). Eine bessere Auswahl der Priesterkandidaten war auch Thema beim Kinderschutzgipfel im Vatikan gewesen.

Nach dem Gipfel rechne er mit einem stärkeren Interesse der Kirchengemeinschaft an den Seminaren. Das System der Seminare benötige keine „Revolution“, es genüge, dass es besser funktioniere, sagte Stella. Prioritär sei dabei eine tiefgründigere Auswahl der Kandidaten für das Priesteramt, was auch mit der Hilfe von Experten wie Psychologen erfolgen könne.

Der Papst hatte in seiner Ansprache vor Ende des Gipfeltreffens im Vatikan am Sonntag dazu aufgefordert, die Auswahl und Ausbildung der Priesteramtskandidaten nicht nur nach negativen Kriterien durchzuführen, die in erster Linie darauf abzielen, problematische Persönlichkeiten auszuschließen, sondern auch nach positiven Maßstäben. „Den geeigneten Kandidaten muss ein ausgewogener Ausbildungsweg geboten werden, der auf Heiligkeit ausgerichtet ist und die Tugend der Keuschheit mit einschließt“, so der Papst.