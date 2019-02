Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Kombi Crans Montana 2 - Brignone siegte

Crans-Montana (APA) - Ergebnisse der Weltcup-Kombination der alpinen Ski-Damen am Sonntag in Crans-Montana:

~ 1. Federica Brignone (ITA) 2:15,20 1:30,94 44,26 2. Roni Remme (CAN) 2:15,58 +00,38 1:32,14 43,44 3. Wendy Holdener (SUI) 2:16,24 +01,04 1:32,41 43,83 4. Rahel Kopp (SUI) 2:16,74 +01,54 1:32,76 43,98 5. Patrizia Dorsch (GER) 2:17,01 +01,81 1:33,43 43,58 6. Christina Ager (AUT) 2:17,03 +01,83 1:32,65 44,38 7. Romane Miradoli (FRA) 2:17,13 +01,93 1:31,73 45,40 8. Priska Nufer (SUI) 2:17,14 +01,94 1:31,31 45,83 9. Marta Bassino (ITA) 2:17,21 +02,01 1:32,15 45,06 10. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:17,22 +02,02 1:31,42 45,80 11. Nevena Ignjatovic (SRB) 2:17,27 +02,07 1:33,76 43,51 12. Ricarda Haaser (AUT) 2:17,38 +02,18 1:32,95 44,43 13. Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:17,46 +02,26 1:32,54 44,92 14. Franziska Gritsch (AUT) 2:17,69 +02,49 1:33,65 44,04 15. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 2:17,93 +02,73 1:33,65 44,28 16. Nathalie Gröbli (SUI) 2:18,12 +02,92 1:32,65 45,47 17. Ramona Siebenhofer (AUT) 2:18,59 +03,39 1:33,24 45,35 18. Nicol Delago (ITA) 2:18,66 +03,46 1:32,26 46,40 19. Ariane Rädler (AUT) 2:18,83 +03,63 1:32,61 46,22 20. Jasmina Suter (SUI) 2:18,93 +03,73 1:34,29 44,64 21. Lisa Hörnblad (SWE) 2:19,20 +04,00 1:32,23 46,97 22. Greta Small (AUS) 2:19,28 +04,08 1:33,25 46,03 23. Elisabeth Reisinger (AUT) 2:19,44 +04,24 1:32,16 47,28 24. Macarena Simari Birkner (ARG) 2:19,64 +04,44 1:35,78 43,86 . Tifany Roux (FRA) 2:19,64 +04,44 1:35,18 44,46 26. Nadia Delago (ITA) 2:20,21 +05,01 1:33,53 46,68 27. Margot Bailet (FRA) 2:20,55 +05,35 1:35,38 45,17 28. Nina Ortlieb (AUT) 2:20,75 +05,55 1:31,37 49,38 29. Alice Merryweather (USA) 2:21,17 +05,97 1:32,43 48,74 ~ Ausgeschieden in der Abfahrt: Michaela Heider (AUT), Luana Fluetsch (SUI), Anne-Sophie Barthet (FRA) Ausgeschieden im Slalom: Alexandra Coletti (MON) Disqualifiziert in der Abfahrt: Marusa Ferk (SLO)