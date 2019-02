Leichtathletik: Halbmarathon-Bestzeit von Wutti in Granollers

Granollers (APA) - Langstreckenläuferin Eva Wutti (SU Tri Styria) hat am Samstag im Halbmarathon in Granollers bei Barcelona in 1:15:49 Stunden eine persönliche Bestzeit erzielt. Die 29-jährige Kärntnerin, die am 7. April in Wien den Marathon laufen wird, erreichte damit auf der hügeligen Strecke den vierten Platz. Der Sieg ging in 1:14:14 an die Spanierin Miriam Otiz.