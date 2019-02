Trump kündigt große Feier für 4. Juli an

Washington (APA/dpa) - US-Präsident Donald Trump will den Unabhängigkeitstag der USA mit einer neuen Veranstaltung in der Hauptstadt Washington feiern. „Wir werden am 4. Juli eine der größten Versammlungen in der Geschichte von Washington D.C. haben“, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Die Feier solle am Lincoln Memorial stattfinden und den Titel „A Salute to America“ tragen.

Das Programm beschrieb Trump mit den Worten: „Großes Feuerwerk, Unterhaltung und eine Rede von eurem Lieblingspräsidenten, mir!“. In der US-Hauptstadt finden am 4. Juli bereits zahlreiche Feierlichkeiten statt, inklusive eines großen Feuerwerks, das jedes Jahr Tausende Besucher auf der „National Mall“ verfolgen. Es blieb unklar, wie weit fortgeschritten die Pläne zu Trumps Feier sind. Das Lincoln Memorial liegt auf der Mall.

Trump wollte eigentlich im vergangenen November eine große Militärparade in Washington veranstalten, die Pläne dafür scheiterten aber, weil die Kosten explodierten.