Ski alpin: Weltcup-Wertungen 2 - Damen

Crans-Montana (APA) - Die Wertungen im alpinen Weltcup nach den Rennen am Sonntag:

Damen - Gesamtwertung nach 29 Rennen:

~ 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1794 2. Petra Vlhova (SVK) 1075 3. Wendy Holdener (SUI) 843 4. Nicole Schmidhofer (AUT) 667 5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 657 6. Federica Brignone (ITA) 632 7. Frida Hansdotter (SWE) 547 8. Viktoria Rebensburg (GER) 509 9. Ilka Stuhec (SLO) 507 10. Stephanie Venier (AUT) 471 11. Ramona Siebenhofer (AUT) 458 12. Michelle Gisin (SUI) 442 13. Katharina Liensberger (AUT) 403 14. Anna Swenn-Larsson (SWE) 396 15. Tina Weirather (LIE) 385

Weiter: 18. Katharina Truppe (AUT) 359 20. Bernadette Schild (AUT) 292 26. Ricarda Haaser (AUT) 261 27. Stephanie Brunner (AUT) 256 31. Cornelia Hütter (AUT) 240 35. Anna Veith (AUT) 205 39. Tamara Tippler (AUT) 191 44. Christina Ager (AUT) 140 51. Mirjam Puchner (AUT) 111 58. Katharina Gallhuber (AUT) 97 65. Nina Ortlieb (AUT) 66 66. Katharina Huber (AUT) 63 67. Franziska Gritsch (AUT) 60 69. Christine Scheyer (AUT) 56 71. Ariane Rädler (AUT) 54 79. Chiara Mair (AUT) 44 80. Eva-Maria Brem (AUT) 43 91. Nadine Fest (AUT) 24 110. Stephanie Resch (AUT) 12 116. Michaela Dygruber (AUT) 8 . Elisabeth Reisinger (AUT) 8 119. Julia Scheib (AUT) 7 122. Marie-Therese Sporer (AUT) 5 ~ Kombination Damen (1):

~ 1. Federica Brignone (ITA) 100 2. Roni Remme (CAN) 80 3. Wendy Holdener (SUI) 60 4. Rahel Kopp (SUI) 50 5. Patrizia Dorsch (GER) 45 6. Christina Ager (AUT) 40 7. Romane Miradoli (FRA) 36 8. Priska Nufer (SUI) 32 9. Marta Bassino (ITA) 29 10. Ragnhild Mowinckel (NOR) 26 11. Nevena Ignjatovic (SRB) 24 12. Ricarda Haaser (AUT) 22 13. Marie-Michele Gagnon (CAN) 20 14. Franziska Gritsch (AUT) 18 15. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 16

Weiter: 17. Ramona Siebenhofer (AUT) 14 19. Ariane Rädler (AUT) 12 23. Elisabeth Reisinger (AUT) 8 28. Nina Ortlieb (AUT) 3 ~ Mannschaft Damen (29):

~ 1. Österreich 4601 2. Schweiz 2866 3. Italien 2334 4. USA 2088 5. Norwegen 1504 6. Schweden 1391 7. Deutschland 1359 8. Frankreich 1082 9. Slowakei 1075 10. Kanada 916 11. Slowenien 753 12. Liechtenstein 385 13. Tschechien 146 14. Polen 28 15. Serbien 24 16. Finnland 23 17. Großbritannien 21 18. Australien 9 19. Japan 8 20. Argentinien 7 21. Neuseeland 5 . Russland 5 ~ Nationencup (59):

~ 1. Österreich 9649 2. Schweiz 6221 3. Frankreich 4518 4. Italien 4446 5. Norwegen 4305 6. USA 3074 7. Deutschland 2301 8. Schweden 2010 9. Slowenien 1456 10. Kanada 1271 11. Slowakei 1115 12. Liechtenstein 385 13. Großbritannien 311 14. Kroatien 287 15. Tschechien 150 16. Russland 130 17. Bulgarien 95 18. Finnland 31 19. Polen 28 20. Serbien 24 21. Japan 17 22. Belgien 13 23. Südkorea 11 24. Australien 9 25. Argentinien 7 26. Neuseeland 5 ~