Eisschnelllauf: Herzog bei Sprint-WM weiter Vierte

Heerenveen (APA) - Eisschnellläuferin Vanessa Herzog liegt nach drei von vier Bewerben bei der Sprint-WM in Heerenveen weiter auf Rang vier. Die Tirolerin war am Sonntag über 500 m in 37,81 Sekunden und mit Platz fünf nicht an ihre Vortageszeit herangekommen. Der abschließende zweite 1.000-m-Bewerb stand um 16.55 Uhr auf dem Programm.