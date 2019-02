Nordische WM: Reaktionen zu Herren-Teamspringen

Innsbruck/Seefeld (APA) - Reaktionen zum Skisprung-Teambewerb der Herren am Sonntag in Innsbruck (via ORF):

Michael Hayböck (AUT/2.): „Mich freut es irrsinnig, dass wir mit dem Team da die Medaille geschafft haben. Das ist eine Genugtuung, vor allem daheim. Das war ein riesengroßes Ziel. Fokussieren tut man sich eigentlich auf alle Wettkämpfe, aber besonders gefreut habe ich mich darauf. Teamspringen auf dem Bergisel wird wahrscheinlich das einzige Mal für uns sein.“

Daniel Huber (AUT/2.): „Richtig cool. Heute ist echt alles zusammengekommen bei mir, mit den Sprüngen. Ich habe mich gestern schon brutal hingesteigert, dann einen guten Probedurchgang gehabt. Dass es mir dann so aufgeht, ist ein Wahnsinn. Heute hat es so Spaß gemacht. Genialer Tag. Kompliment an alle. Da hättest du mir einen Finger abschneiden können, ich hätte es nicht gemerkt. Ich war viel nervöser als vor meinem eigenen Sprung.“

Philipp Aschenwald (AUT/2.): „So nervös bin ich nie, wenn ich selber springe. Es ist richtig geil, dass wir eine Medaille gemacht haben.“

Stefan Kraft (AUT/2.): „Das Beste, was mir im Team bis jetzt passiert ist. In Falun waren wir schon einmal Zweiter, Dritter in Lahti. Die Deutschen waren unschlagbar heute. Einfach genial, dass wir da eine Medaille haben. Team ist immer was Eigenes, da müssen vier springen. Es war gestern schon eine gute Stimmung (bei der Siegerehrung; Anm.). Einfach geil. Ich habe dann oben mitgekriegt, da ist ein Fernseher, den haben sie super hingebaut, dass er (Ryoyu Kobayashi; Anm.) nicht so weit war. Dann hab ich mir einfach gedacht, jetzt lass‘ einen raus, das hast du drauf!“

Mario Stecher (Sportlicher Leiter ÖSV): „Es war ein wunderschöner Tag einfach insgesamt, mit zwei Medaillen. Mehr kann man sich nicht wünschen. Vor allem diese Medaille ist sehr wichtig für den Skisprungsport in Österreich. Die Burschen haben es sich verdient. Es waren harte Zeiten. Dass man dann vorne mitspringen kann, ist umso schöner. Vor einer Woche in Willingen waren wir Sechster im Teamspringen. Es kann sehr schnell gehen. Ein schlechter Sprung, und du bist nicht mehr dabei. Das zeigt auch die große Dichte. Man muss am Boden bleiben. Jede einzelne Medaille ist einfach schwer zu erreichen. Es kann auch mehr sein, aber man muss damit zufrieden sein.“

Karl Geiger (GER/1.): „Unglaublich. Wir sind heute alle extrem gut gesprungen. Wir haben uns extrem gut zusammengefuchst. Jetzt stehen wir als Weltmeister im Team da.“

Richard Freitag (GER/1.): „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es steht halt auch ein komplettes Team dahinter.“

Stephan Leyhe (GER/1.): „Es war echt unglaublich. Ich war gut eingebettet zwischen zwei extrem guten Springern.“

Markus Eisenbichler (GER/1.): „Ich hab mir gestern ein Weißbier aufgemacht mit dem Karl beim Essen. Dann haben wir Physio gemacht und sind ins Bett. Ein geiler Auftritt von uns allen. Heute wird gefeiert. Ein, zwei oder drei Weißbier, mal schauen.“

Werner Schuster (DSV-Cheftrainer): „Es ist ein super Spirit im Team. Ich habe schon an die Leistungsstärke geglaubt. Das Puzzle hat sich jetzt zusammengefügt. Wir haben elf Jahre warten müssen, bis man sich erstmals Team-Weltmeister nennen darf. Skispringer sind keine Säufer, wenn sie zwei Bier trinken, fallen sie eh um. Wir haben Gold gemacht, aber wir haben noch einiges zu machen.“