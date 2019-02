Eishockey: Sabres Wien verloren EWHL-Finale gegen Budapest

Kapfenberg (APA) - Die EHV Sabres Wien haben ihren Vorjahrestitel in der EWHL nicht verteidigen können. Die Wienerinnen, die in der internationalen Frauen-Eishockeyliga schon sechsmal triumphiert haben, mussten sich am Sonntag im Finale in Kapfenberg KMH Budapest mit 3:5 geschlagen geben.