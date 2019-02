91. Oscars - „We will rock you“: Queen und Adam Lambert zum Auftakt

Hollywood (APA) - Mit äußerst rockigen Klängen hat die 91. Oscar-Gala im Dolby Theatre in Hollywood begonnen: Als Einstimmung auf die mehrstündige Preisverleihung war die britische Rocklegende Queen mit Sänger Adam Lambert gesetzt. Das passte, darf sich das Queen-Biopic „Bohemian Rhapsody“ doch in mehreren Kategorien Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. „Welcome to the Oscars“, rief Lambert.

Mit „We will rock you“ und „We are the Champions“ wurde den Stars im Saal eingeheizt, die die Band ausgiebig feierten. Direkt im Anschluss betraten die Schauspielerinnen Tina Fey, Amy Poehler und Maya Rudolph die Bühne, um gleich einmal klarzustellen: „Wir sind nicht Ihre Gastgeber!“ Diesen Job hätte eigentlich Komiker Kevin Hart übernehmen sollen, doch hatte er sich wenige Tage nach seiner Ernennung zum Host im Dezember wegen früherer homophober Äußerungen zurückgezogen.

Nun soll es also eine ganze Riege an Prominenten richten und durch die Gala führen - wie zuletzt vor 30 Jahren. Das Trio Fey, Poehler und Rudolph setzte zum Auftakt auf Humor und brachte nicht nur etliche nominierte Filme und Darsteller in einem bissigen Rundumschlag unter, sondern hatte auch einen Seitenhieb auf US-Präsident Donald Trump parat.

Sie stellten einige Dinge klar, darunter auch: „Mexiko zahlt nicht für die Mauer.“ Aber auch die im Umbruch befindliche Filmindustrie bekam ihr Fett ab: „‘Roma‘ ist auf Netflix“, verwies Fey auf einen der Favoriten des Abends, der beim Streamingdienst abrufbar ist. „Was passiert als nächstes: Macht meine Mikrowelle einen Film?“ Für eine lockere Stimmung war damit schon einmal gesorgt.

