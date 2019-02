Trump: Großereignis in Washington heuer am US-Nationalfeiertag

Washington (APA/AFP) - Auf eine Militärparade hat US-Präsident Donald Trump vorerst verzichtet - für den kommenden Nationalfeiertag hat er jetzt aber ein historisches Großereignis in Aussicht gestellt. Die Veranstaltung mit dem Titel „A Salute to Amerika“ (etwa: Ehrenbezeugung für Amerika) am Lincoln Memorial werde „eine der größten Zusammenkünfte in der Geschichte von Washington“, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter.

Am 4. Juli auf dem Programm: „Ein großes Feuerwerk, Unterhaltung und eine Rede von eurem Lieblingspräsidenten, mir!“ Ursprünglich hatte sich Trump eine große Militärparade gewünscht. Der Präsident hatte am 14. Juli 2017 auf den Pariser Champs-Elysees der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag beigewohnt und sich beeindruckt von der pompösen Schau gezeigt. Später sagte er, die USA könnten „so etwas am 4. Juli in Washington“ machen.

Anvisiert wurde eine Militärparade dann im Umfeld des Veteranentags im vergangenen November. Das Vorhaben wurde dann aber erst einmal aus Kostengründen gestrichen. Einer Schätzung zufolge hätte die Militärparade bis zu 92 Millionen Dollar (81,24 Mio. Euro) gekostet.

Das Lincoln Memorial im Herzen von Washington, in dem Trump jetzt die Feier zum 4. Juli abhalten will, hat eine sehr starke Symbolkraft. Hier hielt der Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. am 28. August 1963 vor geschätzten 250.000 Menschen seine historische Rede „I Have a Dream“ (Ich habe einen Traum).