91. Oscars: Olivia Colman holt Trophäe als beste Hauptdarstellerin

Hollywood (APA) - Olivia Colman hat es geschafft: Die britische Schauspielerin, die bis dato vor allem in Fernsehrollen reüssierte, ist am Abend bei der 91. Oscar-Verleihung als beste Hauptdarstellerin geehrt worden. Die 45-jährige wurde für ihre Rolle der desolaten Queen Anne in Yorgos Lanthimos‘ „The Favourite“ ausgezeichnet. „Das ist wirklich im wahrsten Sinne eine stressige Situation“, so Colman auf der Bühne.

Damit setzte sich die Britin, die bereits den Golden Globe als beste Schauspielerin in der Kategorie Beste Komödie oder Musical für sich reklamieren konnte, unter anderen auch gegen Routinier Glenn Close durch, die nun bereits bei ihrer siebenten Nominierung leer ausging. Der Spruch „Oh, so Close!“ gilt also weiterhin. „Ich wollte nicht, dass wir uns so kennenlernen“, entschuldigte sich die frischgekürte Preisträgerin bei ihrer unterlegenen Kollegin.

(A V I S O - APA-Live-Blog zur 91. Oscar-Gala unter http://go.apa.at/hD3Dnmyv abrufbar.)