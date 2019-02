91. Oscars: Die besten Regisseure der vergangenen zehn Jahre

Hollywood (APA) - Die Gewinner des Oscars für die Beste Regie in den vergangenen zehn Jahren (die Jahreszahlen beziehen sich auf das Jahr der Auszeichnung, nicht das Produktionsjahr):

~ JAHR REGISSEUR FILM 2019 Alfonso Cuaron Roma 2018 Guillermo del Toro Shape of Water 2017 Damien Chazelle La La Land 2016 Alejandro Gonzalez Inarritu The Revenant 2015 Alejandro Gonzalez Inarritu Birdman 2014 Alfonso Cuaron Gravity 2013 Ang Lee Life of Pi 2012 Michel Hazanavicius The Artist 2011 Tom Hooper The King‘s Speech 2010 Kathryn Bigelow Tödliches Kommando – The Hurt

