91. Oscars: Übersicht über die Gewinner aller Kategorien

Hollywood (APA) - In der Nacht auf Montag wurden im Dolby Theatre in Hollywood die 91. Academy Awards verliehen. Die Oscar-Gala, die nach 30 Jahren wieder ohne traditionellen Host über die Bühne gegangen ist, brachte ein breites Feld an Gewinnern. Nachfolgend eine Übersicht über die Preisträger aller Kategorien:

~ BESTER FILM „Green Book“ BESTE REGIE Alfonso Cuaron („Roma“) BESTE HAUPTDARSTELLERIN Olivia Colman („The Favourite“) BESTER HAUPTDARSTELLER Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) BESTE NEBENDARSTELLERIN Regina King („If Beale Street Could

Talk“) BESTER NEBENDARSTELLER Mahershala Ali („Green Book“) BESTE KERA „Roma BESTES ORIGINAL-DREHBUCH „Green Book“ BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH „BlacKkKlansman“ BESTER FREMDSPRACHIGER FILM „Roma“ BESTE MUSIK „Black Panther“ BESTER SONG „Shallow“ aus „A Star is Born“ BESTES KOSTÜMDESIGN „Black Panther“ BESTES MAKE-UP „Vice“ BESTE VISUELLE EFFEKTE „First Man“ BESTER SCHNITT „Bohemian Rhapsody“ BESTES SZENEN „Black Panther“ BESTE TONMISCHUNG „Bohemian Rhapsody“ BESTER TONSCHNITT „Bohemian Rhapsody“ BESTE DOKUMENTATION „Free Solo“ BESTER ANIMATIONSFILM „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ BESTER KURZFILM „Skin“ BESTER ANIMIERTER KURZFILM „Bao“ BESTER DOKUMENTAR-KURZFILM „Stigma Monatsblutung“ ~ (S E R V I C E - www.oscars.org)

(A V I S O - APA-Live-Blog zur 91. Oscar-Gala unter http://go.apa.at/hD3Dnmyv abrufbar.)