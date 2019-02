„Wir lesen alle vor“: Zweiter Österreichische Vorlesetag am 28. März

Wien (APA) - Unter dem Motto „Wir lesen alle vor“ findet am 28. März zum zweiten Mal in ganz Österreich der Vorlesetag statt. Lesungen etwa auf der Summerstage oder im Curhaus St. Stephan in Wien stehen dabei auf dem Programm. Sie sollen einen „spürbaren Impuls für mehr Literatur im Alltag“ geben, wünschen sich die Veranstalter und hoffen auf rege Teilnahme.

Bisher sind etwa schon zahlreiche Gemeindehäuser, Gasthäuser, Pflegeheime, Kindergärten, Pensionistenklubs, Volksschulen und andere Bildungseinrichtungen bei dem Projekt dabei und organisieren selbstständige Lesungen. Unter https://vorlesetag.eu/vorlesungen/ findet man Lesungen in der Nähe. Um eine eigene Vorleserunde zu organisieren, meldet man sich auf https://vorlesetag.eu/dabei-sein/ an.

Wer mitmacht, erhält ein Vorlesebuch als Dankeschön, welches mit Geschichten nationaler und internationaler Autoren gefüllt ist. Wer sich bis zum 28. Februar anmeldet, dessen Exemplar wird eigens personalisiert. Prominente Vorlesende, die sich bis jetzt gemeldet haben, sind unter anderem der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Dompfarrer Toni Faber, Kabarettist Leo Lukas oder die Schauspieler Erich Schleyer und Christian Tramitz.

Beim ersten Vorlesetag 2018 waren mehr als 1.100 Mitwirkende dabei, so Initiator Werner Brunner in einer Aussendung. Nach diesem Erfolg wolle man auch heuer „ein deutliches Zeichen für das Lesen und für mehr Bildung in Österreich“ setzen. Gelesen werden kann übrigens fast alles - ausgeschlossen sind nur Texte, die „nicht mit den österreichischen Gesetzen vereinbar sind“.

(S E R V I C E - www.vorlesetag.eu)