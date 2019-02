Europas Leitbörsen zur Eröffnung freundlich erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte dürften am Montag an ihre jüngsten Zugewinne anknüpfen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Eröffnung ein Plus von 0,52 Prozent. Der Euro-Stoxx-50 wird rund 0,3 Prozent höher erwartet.

Die Anleger konzentrierten sich derzeit auf das Positive und blendeten die vielen Risiken eher aus, stellte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners fest: „Dieses Marktumfeld ist nicht ungefährlich.“ Er verwies dabei auf die laufenden Gespräche im US-Handelskonflikt mit China. „Trotz Fortschritten in mehreren Bereichen sollten sich die Anleger noch nicht zu überschwänglich freuen. Ein Scheitern der Verhandlungen ist nach wie vor möglich“, so Altmann. Dass US-Präsident Donald Trump die Strafzölle gegen China am 1. März nicht erhöht, sei keine Überraschung mehr. Den Europäern drohen hingegen nach wie vor US-Sonderzölle auf europäische Autos.

Die Vorgaben der Asien-Börsen fielen einheitlich positiv aus. Datenseitig werden zu Wochenbeginn angesichts des nur spärlich gefüllten Kalenders keine nennenswerten Impulse erwartet.

Wegweisend in der neuen Woche dürften daher unter anderem Quartalszahlen weiterer Unternehmen werden: Aus dem DAX öffnen mit Covestro am Montag und BASF am Dienstag zwei Chemiekonzerne die Bücher. Am Mittwoch sind der Agrochemie- und Pharmakonzern Bayer sowie der Nivea-Produzent Beiersdorf an der Reihe.

