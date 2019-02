Wiener Aktienmarkt vorbörslich positiv erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag mit freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund zehn Punkte über dem Schluss-Stand vom Freitag (3.028,66) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.014,00 und 3.045,00 Einheiten. Am Freitag hatte der ATX um 0,01 Prozent höher bei 3.028,66 Punkten geschlossen.

Für gute Stimmung an den Aktienmärkten sorgte zum Wochenauftakt Nachrichten aus dem Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hat eine Verschiebung seiner Frist für neue Zölle angekündigt. Grund seien die „substanziellen Fortschritte“ bei den jüngsten Verhandlungen, schrieb Trump auf Twitter in der Nacht auf Montag. Die Frist sollte am 1. März ablaufen. Die asiatischen Börsen hatten darauf teils mit deutlichen Aufschlägen reagiert und positive Vorgaben geliefert.

Von Konjunkturdaten werden heute hingegen keine Impulse erwartet. Der Datenkalender bleibt sowohl in Europa als auch den USA leer. In Wien blieben vorbörslich auch Unternehmensnachrichten Mangelware. Erst im Laufe der Woche werden der Flughafen Wien, Wienerberger, EVN, AG und Erste Group Geschäftszahlen vorlegen.

In der Vorwoche hatte unter anderem UNIQA Ergebnisse vorgelegt. Ausblick und Dividende des Versicherers haben die Analysten der Erste Group überzeugt: „Die massive Gewinnsteigerung ist auf Einmaleffekte zurückzuführen, die heuer geholfen (Verkauf des Anteils an den Casinos Austria und im Vorjahr belastet haben (negativer Einmaleffekt in Italien).“, schreibt Thomas Unger in einer Reaktion auf die Zahlenvorlage. Am Freitag zählten die Anteilsscheine der UNIQA zu den stärksten Werten in Wien und legten um 4,32 Prozent auf 8,82 Euro zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ UNIQA +4,32% 8,82 Euro Warimpex +3,42% 1,21 Euro Semperit +2,26% 12,68 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ AMAG -3,02% 32,10 Euro Polytec -2,81% 8,65 Euro Raiffeisen Bank International -1,83% 22,58 Euro ~

