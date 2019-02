Trump dämpft Erwartungen an Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim

Pjöngjang (APA/Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat die Erwartungen an weitreichende Ergebnisse beim bevorstehenden zweiten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gedämpft. Er sei nicht in Eile, ein Atomwaffenabkommen mit Kim zu schließen, sagte Trump am Sonntag in Washington. Er wolle niemanden drängen. „Ich will nur keine Tests. Solange es keine Tests gibt, sind wir zufrieden.“

Nach Angaben eines südkoreanischen Präsidialamtssprechers könnten Trump und Kim auch ein formelles Ende des Korea-Kriegs vereinbaren. „Die Möglichkeit besteht“, sagte der Sprecher der Nachrichtenagentur Yonhap zufolge. Seit dem Kriegsende 1953 gibt es nur einen Waffenstillstand. Trump und Kim wollen sich Mittwoch und Donnerstag in Hanoi treffen.

Bei ihren ersten Gipfel vor acht Monaten in Singapur hatten beide die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als Ziel vereinbart. Konkrete Ergebnisse haben die Gespräche beider Seiten nicht erbracht. Nordkorea hat seit September 2017 keinen Atomsprengsatz mehr getestet, der letzte Test einer ballistischen Langstreckenrakete fand im November 2017 statt. US-Außenminister Mike Pompeo sagte dem TV-Sender Fox, er hoffe auf substanzielle Fortschritte beim Treffen in Hanoi, denn es fehlten immer noch konkrete Schritte Nordkoreas zur atomaren Abrüstung. Davon machen die USA Zugeständnisse bei Sanktionen abhängig, unter denen das abgeschottete Nordkorea ächzt. Trump erklärte in den vergangenen Tagen, bedeutende Fortschritte würden es ihm ermöglichen, Sanktionen aufzuheben.

Trumps Äußerungen haben Spekulationen befeuert, die USA könnten sich mit begrenzten Abmachungen zufriedengeben. Nach Angaben aus Washington und Seoul ist unter anderem die Rede von der Zulassung von Beobachtern bei der Demontage des nordkoreanischen Atomreaktors Yongbyon und die Eröffnung von Verbindungsbüros beider Länder. Zudem könnte das formale Ende des Korea-Kriegs erklärt werden. Die Kampfhandlungen im Korea-Krieg von 1950 bis 1953 wurden mit einem Waffenstillstand beendet. Einen von Nordkorea seit Jahren geforderten Friedensvertrag gibt es nicht. Die kommunistische Führung in Pjöngjang verlangt zudem Sicherheitsgarantien.

Kim ist seit Sonntag per Zug auf dem Weg nach Vietnam, wo er am Dienstag erwartet wird. Trump wird nach Angaben des nordkoreanischen Außenministeriums am Dienstagabend in Hanoi erwartet, wo für Mittwoch in der Früh ein Treffen mit Präsident Nguyen Phu Trong angesetzt ist. Details zu Ort und Zeit des Gipfeltreffens mit Kim sind noch nicht bekannt.