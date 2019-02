Europas Leitbörsen zur Eröffnung einheitlich freundlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte sind am Montag einheitlich mit freundlicher Tendenz in die neue Handelswoche gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.20 Uhr mit plus 0,27 Prozent bei 3.279,50 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,61 Prozent auf 11.527,14 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,38 Prozent auf 7.206,14 Punkte.

Für Unterstützung an den Märkten sorgte zu Wochenbeginn vor allem die Hoffnung auf eine weitere Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA. Die Asien-Börsen hatten bereits klar positive Vorgaben geliefert.

US-Präsident Donald Trump hat eine Verschiebung seiner Frist für neue Zölle im Handelsstreit mit China angekündigt. Grund seien die „substanziellen Fortschritte“ bei den jüngsten Verhandlungen, schrieb Trump auf Twitter in der Nacht auf Montag. Die Frist sollte am 1. März ablaufen.

Die Anleger konzentrierten sich derzeit auf das Positive und blendeten die vielen Risiken eher aus, stellte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners fest: „Dieses Marktumfeld ist nicht ungefährlich.“ Er verwies dabei auf die laufenden Gespräche im US-Handelskonflikt mit China. „Trotz Fortschritten in mehreren Bereichen sollten sich die Anleger noch nicht zu überschwänglich freuen. Ein Scheitern der Verhandlungen ist nach wie vor möglich“, so Altmann.

Von konjunktureller Seite werden heute angesichts des nur spärlich gefüllten Datenkalenders keine nennenswerten Impulse erwartet. Hingegen sorgen aktuelle Unternehmensergebnisse für Bewegung.

An der Börse von Amsterdam kletterten die Titel von PostNL nach Ergebnisvorlage um deutliche 12 Prozent nach oben. Marktbeobachter verwiesen auf starke Zahlen sowie gute Fortschritte bei den Tochtergesellschaften Postcon und Nexive.

In Frankfurt fielen Covestro-Aktien im Frühhandel um 2,2 Prozent. Schwierigere Geschäfte mit der Autoindustrie, hohe Kosten und eine wieder härtere Konkurrenz haben dem Unternehmen 2018 einen Gewinnrückgang eingebrockt.

Unter den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 zeigten sich einige Finanzwerte gut gesucht. So gewannen Intesa SanPaolo um 1,5 Prozent und BNP Paribas verbesserten sich um 1,2 Prozent. Banco Santander konnten ein Plus von einem Prozent vorweisen.

