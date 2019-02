Wiener Börse startet im Plus - ATX steigt um 0,70 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit festerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.049,88 Zählern um 21,22 Punkte oder 0,70 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.028,66). Bisher wurden 131.163 (Vortag: 186.097) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Auch die europäischen Leitbörsen starteten in der Gewinnzone. Die Vorgaben aus Asien waren ausgelöst von Zuversicht im Handelsstreit zwischen den USA und China stark ausgefallen. Bei den heimischen Konzernen gehörten die Indexschwergewichte Erste Group (plus 0,99 Prozent auf 31,61 Euro), voestalpine (plus 1,29 Prozent auf 27,50 Euro) und Raiffeisen (plus 1,59 Prozent auf 22,94 Euro) zu den stärksten Werten.

