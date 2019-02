Feuer nach Wohnhausbrand nahe Graz flammte nach Stunden erneut auf

Frohnleiten (APA) - Ein Haus nördlich von Graz ist in der Nacht auf Sonntag zwei Mal in Flammen gestanden und völlig niedergebrannt. Rund 100 Feuerwehrleute waren bereits am Abend im Einsatz und gaben gegen 21.40 Uhr „Brand aus“. Doch nach Mitternacht flammte das Feuer wieder auf. Das Wohnhaus war nicht mehr zu retten, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Brand war kurz vor 19.00 Uhr in dem unbewohnten Haus in Adriach in der Gemeinde Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) entdeckt worden. Die Feuerwehren Frohnleiten, Deutschfeistritz, Röthelstein, Kleinstübing, Semriach, Tulwitz und Peggau sowie die Betriebsfeuerwehren Sappi und MM-Karton rückten aus und bekämpften die Flammen. Die Ursache für das Feuer war vorerst unklar.