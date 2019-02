Tennis: Albot holte nach Abwehr von drei Matchbällen ersten ATP-Titel

Delray Beach (Florida) (APA) - Nach Abwehr von drei Matchbällen hat Tennisprofi Radu Albot am Sonntag in Delray Beach seinen ersten ATP-Titel gewonnen. Der 29-Jährige setzte sich im Finale der mit 651.215 Dollar dotierten Veranstaltung nach 2:51 Stunden mit 3:6,6:3,7:6(7) gegen den englischen Qualifikanten Daniel Evans durch und avancierte damit zum ersten ATP-Turniersieger aus der Republik Moldau.

Das Endspiel zog sich durch eine 56-minütige Regenunterbrechung über fast vier Stunden hin. „Es fühlt sich unglaublich an. Du arbeitest dein ganzes Leben lang, deine ganze Karriere so viel, und am Ende gewinnst du ein Turnier“, erklärte Albot, der sich in der Weltrangliste um 30 Plätze auf Rang 52 verbesserte, im Siegerinterview. „Dieses Gefühl ist so großartig, dass es schwer in Worte zu fassen ist.“

Auch der Serbe Laslo Djere holte im mit 1,937 Millionen Dollar dotierten Sandplatz-Turnier in Rio de Janeiro mit dem 6:3,7:5-Finalsieg über den 18-jährigen Kanadier Felix Auger-Aliassime den ersten ATP-Titel seiner Karriere. Der 23-jährige Bezwinger von Dominic Thiem in der Auftaktrunde katapultierte sich damit im ATP-Ranking um 53 Positionen auf Rang 37 und erreichte damit wie Albot ein neues Karrierehoch.

„Ich habe vor sieben Jahren meine Mutter verloren, diesen Titel widme ich ihr - und auch meinem Vater, den ich vor zwei Monaten verloren habe“, betonte Djere im ersten Interview auf dem Court. „Meine Eltern hatten den größten Einfluss auf mich, dank ihnen bin ich zu dem geworden, der ich heute bin.“