Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit moderaten Gewinnen

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Frühhandel in der Gewinnzone präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.041,84 Punkten nach 3.028,66 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 13,18 Punkten bzw. 0,44 Prozent.

Vor dem Hintergrund freundlicher Vorgaben aus Asien und der Zuversicht hinsichtlich einer Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China tendierte das europäische Börsenumfeld positiv. Während an anderen Handelsplätzen Zahlenvorlagen in den Mittelpunkt rückten, legte die Berichtsaison in Wien eine Pause ein.

Diese wird erst am Dienstag fortgesetzt, wenn der Flughafen Wien seine vorläufigen Jahresergebnisse für 2018 vorlegt. Im Vorfeld der Zahlenpräsentation haben die Analysten der Erste Group ihre Anlageempfehlung für die Flughafen-Wien-Aktien mit „Akkumulieren“ bestätigt und das Kursziel leicht von 38,50 auf 39,50 Euro angehoben. Die Passagierzahlen des Vorjahres seien stark ausgefallen und der Ausblick für 2019 sei „solide“ schrieben die Erste-Analysten. Im Eröffnungshandel stieg der Kurs des Flughafens Wien bei überschaubarem Volumen um 2,30 Prozent auf 35,55 Euro.

Europaweit gehörte der Bankensektor zu den stärksten Branchen an den Börsen. Auch die Anteilsscheine heimischer Banken tendierten am Vormittag fester. Die Papiere der Erste Group verteuerten sich um 0,86 Prozent auf 31,57 Euro. Die Erste Group wird am Donnerstag ihr vorläufiges Ergebnis für das Vorjahr veröffentlichen. Noch etwas stärker tendierten die Werte der Raiffeisen. Sie legten um 1,28 Prozent auf 22,87 Euro zu.

Auf der schwächeren Seite der Kurstafel fielen die Aktien des Energieversorgers Verbund um 0,63 Prozent auf 40,74 Euro und Lenzing verbilligten sich um 0,79 Prozent auf 88,15 Euro.

Für Do&Co ging es um 0,77 Prozent auf 77,40 Euro abwärts. Der Caterer hatte in der Vorwoche mitgeteilt, dass sein Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 aufgrund von Währungseffekten und dem Vertragsende mit der ÖBB um drei Prozent auf 651,3 Mio. Euro gefallen ist. Die Zahlen hätten die Erwartungen der Wertpapierexperten der Erste Group erfüllt, heißt es in einer Reaktion der Bank auf die Do&Co-Zahlen. Das Unternehmen sei breit aufgestellt und die Pipeline an Ausschreibungen vielversprechend.

Der ATX Prime notierte bei 1.536,34 Zählern und damit um 0,42 Prozent oder 6,43 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 18 Titel mit höheren Kursen, 15 mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 270.625 (Vortag: 319.954) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,22 (7,45) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

