Nordische WM: Ramsau 1999 traf Seefeld 2019

Seefeld (APA) - Es war als Gala-Abend zum 20-Jahr-Jubiläum der erfolgreichen WM in Ramsau angekündigt und gestaltete sich zum Beisammensein von früheren und aktuellen Medaillengewinnern des ÖSV. Die Staffel-Weltmeister von 1999, Markus Gandler, Alois Stadlober, Michail Botwinow und Christian Hoffmann, trafen am Sonntagabend in Seefeld auf Stefan Kraft, Bernhard Gruber, Franz-Josef Rehrl und Co.

Die vier „Helden“ der Heim-WM am Fuße des Dachsteins erinnerten sich an die unvergesslichen Momente im Rennen und die folgende Begeisterung inmitten von 40.000 Fans. Nicht mit dabei war der damalige Erfolgscoach Walter Mayer, der sich im Ausland befindet.

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel holte aber auch die Medaillengewinner des Sonntags auf die Bühne. Das mit Silber dekorierte Springer-Team von Cheftrainer Andreas Felder und das „bronzene“ Kombinierer-Duo Bernhard Gruber und Franz-Josef Rehrl wurden ebenso bejubelt wie die Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf, die als Sechste des Team-Sprints ebenfalls zur Siegerehrung durften.

Der Verbandschef vergaß aber nicht auf die Männer hinter den Kulissen. „Ohne perfektes Material gibt‘s keine Medaillen“, sagte Schröcksnadel und der für die Kombinierer verantwortliche Skitechniker Martin Pfurtscheller gab das Lob zurück. „Ich muss dem Präsidenten danken, dass er es uns ermöglicht, so gute Ski zu machen.“ Die Abteilung unter Leitung von Anton Giger investiert seit mehreren Jahren erfolgreich in die Materialentwicklung. Das erhoffte nationale Entwicklungsinstitut soll künftig einen weiteren Aufschwung bewirken.