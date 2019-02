Leitbörsen in Fernost schließen mit Gewinnen

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Montag einheitlich mit Kursgewinnen tendiert. Der Nikkei-225 Index in Tokio gewann um 0,48 Prozent und schloss bei 21.528,23 Punkten. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,50 Prozent auf 28.959,30 Einheiten. Der Shanghai Composite kletterte satte 5,60 Prozent nach oben auf 2.961,28 Punkte.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich mit positiven Vorzeichen. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 36.142,13 Zählern mit plus 0,75 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg leicht um 0,35 Prozent auf 6.263,60 Einheiten.

Die Hoffnung auf eine baldige Lösung im Handelsstreit hat am Montag die asiatischen Börsen weiter nach oben getrieben. Eine Rally bot sich vor allem an den chinesischen Festlandbörsen selbst, wo es um mehr als 5 Prozent nach oben ging. Damit baute der CSI-300 seine kräftigen Gewinne der vergangenen Wochen und Monate weiter aus.

„Mehr und mehr zeichnet sich eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China ab, das treibt die Aktienmärkte weiter nach oben“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Dabei verwies er darauf, dass US-Präsident Donald Trump am Sonntag eine Frist zur Erhöhung der US-Strafzölle auf chinesische Importe verschoben und zudem einen Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Aussicht gestellt hat. Ein Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen im März spräche dafür, dass es beide Seiten jetzt wirklich ernst meinen, so Cutkovic.

Unter den Einzelwerten in Tokio zogen Yamaha Motor und Screen Holdings um jeweils mehr als drei Prozent an. Yaskawa Electric konnten eine Kursplus von 2,7 Prozent vorweisen und Furukawa Electric gewannen 2,6 Prozent. Auf der Verliererseite fanden sich hingegen NH Foods mit einem Abschlag von fast 5,5 Prozent. Nippon Express büßten 3,9 Prozent an Wert ein und Hitachi Zosen verloren knapp zwei Prozent.