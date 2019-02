Mobilfunkmesse in Barcelona eröffnet

Barcelona (APA/AFP) - In Barcelona hat Montagfrüh die Mobilfunkmesse Mobile World Congress begonnen. Im Mittelpunkt der viertägigen Schau stehen technische Neuerungen wie faltbare Handys sowie Smartphones für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Auf der Messe in der spanischen Metropole werden heuer mehr als 100.000 Besucher erwartet.

Die meisten Smartphone-Hersteller präsentierten ihre Neuheiten bereits am Sonntagabend - etwa Huawei sein faltbares Handy. Die beiden großen Wettbewerber Apple und Samsung sind auf der Mobile World nicht vertreten. Der iPhone-Hersteller Apple lässt die Messe wie bereits in den vergangenen Jahren aus, Samsung sicherte sich die Aufmerksamkeit für sein neues Falt-Handy Galaxy Fold mit der Präsentation bereits am Donnerstag vor Beginn der Messe.

Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas hatte Anfang des Jahres bereits das chinesische Start-up Royole sein Smartphone FlexPai präsentiert, das zusammengefaltet in die Hosentasche passt. In China und in den USA ist das Gerät bereits auf dem Markt.

Innovationen hat die Branche dringend nötig: 2018 sackten die weltweiten Verkaufszahlen nach Angaben des US-Marktforschungsunternehmens IDC um 4,1 Prozent auf insgesamt 1,4 Milliarden Geräte ab, vor allem wegen eines Rückgangs auf dem mit Abstand größten Einzelmarkt China und eines Mangels an für die Käufer ansprechenden Neuheiten.