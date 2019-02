„Verliebt“ in den einstigen „Raketenmann“ - Zitate von Trump und Kim

Hanoi (APA/dpa) - Die Beziehungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un haben eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht - von Drohungen und Beschimpfungen hin zu Briefwechseln und Zuneigung. Das Verhältnis in Zitaten:

„Nordkorea wird unter der Führung von Kim Jong-Un zu einem großen Wirtschaftsmotor werden. Er mag einige überraschen, aber er wird mich nicht überraschen, weil ich ihn kennengelernt habe und vollauf verstehe, wie fähig er ist. Nordkorea wird eine andere Art von Rakete werden - eine wirtschaftliche!“

(Trump am 8. Februar 2019 auf Twitter.)

„Ich freue mich darauf, den Vorsitzenden Kim zu treffen und die Sache des Friedens voranzutreiben!“

(Trump am 8. Februar 2019 auf Twitter zum bevorstehenden Gipfel mit Kim in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi am 27. und 28. Februar.)

„Wäre ich nicht zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden, wären wir meiner Meinung nach in einem großen Krieg mit Nordkorea.“

(Trump am 5. Februar 2019 in seiner Ansprache zur Lage der Nation.)

„(Kim) sprach in höchsten Tönen von Präsident Trump, weil dieser seine ungewöhnliche Entschlossenheit und seinen Willen zur Lösung der Probleme mit großem Interesse an einem zweiten Gipfel zwischen der Volksrepublik (Nordkorea) und den USA geäußert hat.“

(Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am 24. Jänner 2019, nachdem Kim einen Brief von Trump erhalten hat.)

„Ich bin bereit, den US-Präsidenten jederzeit wieder an jedem Ort zu treffen.“

(Kim in seiner Neujahrsansprache am 1. Jänner 2019)

„Ich war knallhart, er war es auch, und zwischen uns ging es hin und her, und dann haben wir uns verliebt. Ok? Nein, wirklich. Er hat mir schöne Briefe geschrieben. Und das sind großartige Briefe. Wir haben uns verliebt.“

(Trump am 29. September 2018 bei einem Auftritt vor Anhängern im US-Bundesstaat West Virginia.)

„Millionen Menschen wären getötet worden. Das hätte sehr leicht ein Weltkrieg sein können.“

(Trump am 26. September 2018 am Rande der UN-Vollversammlung in New York zu einem möglichen Krieg mit Nordkorea, den er nach seiner Überzeugung mit seinem Annäherungskurs verhindert hat.)

„Kim Jong-Un von Nordkorea erklärt „unerschütterlichen Glauben an Präsident Trump“. Vielen Dank an den Vorsitzenden Kim. Gemeinsam werden wir es schaffen!“

(Trump am 6. September 2018 auf Twitter.)

„Vielen Dank an den Vorsitzenden Kim Jong-Un, dass Sie Ihr Wort gehalten und den Prozess begonnen haben, die sterblichen Überreste unserer großen und geliebten vermissten Gefallenen nach Hause zu schicken. Ich bin überhaupt nicht überrascht darüber, dass Sie diese gütige Maßnahme ergriffen haben. Danke auch für Ihren schönen Brief - ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen!“

(Trump am 1. August 2018 auf Twitter.)

„Von Nordkorea geht keine nukleare Bedrohung mehr aus.“

(Trump am 13. Juni 2018 auf Twitter nach seiner Rückkehr in die USA vom ersten Gipfel mit Kim in Singapur.)

„Viele Leute in der Welt werden dies für eine Art Fantasie halten, aus einem Science-Fiction-Film.“

(Kim nach einem Mitschnitt von CNN zum Auftakt der Gipfelgespräche mit Trump am 12. Juni 2018 in Singapur)

„Ich möchte dem Vorsitzenden Kim dafür danken, dass er den ersten mutigen Schritt in Richtung einer glänzenden neuen Zukunft für sein Volk getan hat. Unser beispielloses Treffen - das erste zwischen einem amerikanischen Präsidenten und einem Anführer Nordkoreas - beweist, dass echte Veränderungen möglich sind!“

(Trump am 12. Juni 2018 nach dem Gipfel mit Kim in Singapur.)

„Das Treffen in Singapur mit Nordkorea wird hoffentlich der Beginn von etwas Großem sein...Wir werden bald sehen!“

(Trump am 5. Juni 2018 auf Twitter.)

„Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-Un hat gerade dargelegt, dass der ‚Atomwaffenknopf immer auf seinem Schreibtisch ist‘. Würde jemand aus seinem verarmten und ausgehungerten Regime ihn bitte darüber informieren, dass auch ich einen Atomwaffenknopf habe, aber er ist viel größer und mächtiger als seiner, und mein Knopf funktioniert!“

(Trump am 2. Jänner 2018 auf Twitter als Reaktion auf Kims Neujahrsansprache.)

„Ihr gesamtes Festland liegt in Reichweite unseres Atomangriffs, und der Atomwaffenknopf ist die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch; die USA müssen sich bewusst sein, dass das keine bloße Drohung ist, sondern Realität.“

(Kim in seiner Neujahrsansprache am 1. Jänner 2018)

„Der gerade aus Nordkorea zurückgekehrte chinesische Gesandte scheint auf den Kleinen Raketenmann keinen Einfluss gehabt zu haben. Kaum zu glauben, dass sein Volk und das Militär es ertragen, unter solchen schrecklichen Umständen zu leben.“

(Trump am 30. November 2017 auf Twitter über Kim, nach dem bisher letzten nordkoreanischen Raketentest zwei Tage zuvor.)

„Ich werde den geisteskranken, dementen US-Greis gewiss und auf jeden Fall mit Feuer bändigen.“

(Kim laut Berichten der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vom 22. September 2017)

„Die Vereinigten Staaten haben große Stärke und Geduld. Aber wenn sie gezwungen werden, sich selber oder ihre Verbündeten zu verteidigen, dann werden wir keine andere Wahl haben, als Nordkorea vollständig zu zerstören. Der Raketenmann ist auf einer Selbstmordmission.“

(Trump am 19. September 2017 in New York bei der UN-Generaldebatte über Nordkorea und Kim Jong-Un.)

„Wir müssen den Großmacht-Chauvinisten zeigen, wie unser Staat trotz endloser Sanktionen und Blockaden sein Ziel erreicht, die Atomstreitkräfte zu vollenden.“

(Kim laut nordkoreanischen Medien am 15. September 2017)

„Ein fundierter Dialog ist mit einem solchen Typen, dem jegliche Vernunft fehlt, nicht möglich.“

(Kim über Trump am 10. August 2017 in nordkoreanischen Staatsmedien.)

„Nordkorea sollte besser keine weiteren Drohungen gegen die USA machen. Ihnen wird mit Feuer und Wut begegnet werden, wie es die Welt niemals zuvor gesehen hat.“

(Trump am 8. August 2017 bei einem Pressebriefing im US-Bundesstaat New Jersey über das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm.)