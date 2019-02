87-Jährige wehrte Räuber in Wiener Stiegenhaus ab

Wien (APA) - Eine 87-Jährige ist Sonntagnachmittag im Stiegenhaus ihres Gemeindebaus in Wien-Ottakring überfallen worden. Die Seniorin blieb nicht nur mit Glück unverletzt, obwohl der Täter sie zu Boden riss. Sie konnte den 25-Jährigen sogar abwehren und durch Hilfeschreie in die Flucht schlagen. Nachbarn hielten den Mann dann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die alte Dame war kurz vor 15.30 Uhr von einem Ausflug in die Innenstadt heimgekommen. Der 25-jährige Österreicher dürfte ihr ins Stiegenhaus gefolgt sein. Kurz bevor ihre Wohnungstür ins Schloss fiel, habe der Mann sie noch einmal aufgerissen, sie zu Boden gestoßen und sich auf sie gekniet, berichtete die 87-Jährige laut Polizeisprecher Paul Eidenberger. „Das Opfer hat laut geschrien, wie wir es in der Gewaltschutzprävention anraten.“ Außerdem hielt die Frau ihre Handtasche so fest, dass einer der Riemen abriss, als sie ihr der Räuber wegnehmen wollte.

Die lauten Hilfeschreie riefen Nachbarn auf den Plan. Mehrere junge Männer hinderten den Mann am Fortlaufen. Der Beschuldigte legte an Ort und Stelle ein Geständnis ab - er habe Geld gebraucht - und befindet sich in Haft.