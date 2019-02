Mehrere Waldbrände auf Korsika außer Kontrolle

Ajaccio (APA/AFP) - Auf der französischen Ferieninsel Korsika sind mehrere Waldbrände außer Kontrolle geraten. Die Feuerwehr versuchte am Montag nach eigenen Angaben, die Ausbreitung eines größeren Feuers nahe der Gemeinde Calenzana im Nordwesten der Insel zu stoppen. Dabei sollten auch Löschflugzeuge zum Einsatz kommen. Die Flammen drohten nach Angaben eines Sprechers auf ein benachbartes Waldstück überzugreifen.

Am Wochenende hatten die Waldbrände rund 1.500 Hektar Vegetation auf der Mittelmeerinsel zerstört. Starker Wind trieb die Flammen an. Im Zentrum der Insel und in der Nähe der Hauptstadt Ajaccio im Westen deutete sich laut der Feuerwehr dagegen eine Entspannung der Lage an.

Die korsische Präfektin Josiane Chevalier rief die Bewohner der Insel erneut auf, keinen Müll zu verbrennen. Dies sei „unverantwortlich“, betonte sie. Bis auf Weiteres ist das Entzünden offener Feuer auf Korsika verboten.