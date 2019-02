91. Oscars: „Der Sohn Ägyptens hat es geschafft“ - Jubel um Malek

Hollywood (APA/dpa) - Zahlreiche Ägypter haben in den sozialen Netzwerken den Oscar-Gewinn von Schauspieler Rami Malek gefeiert. „Der Sohn Ägyptens hat es geschafft!“ und „Er ist der Stolz der Araber und der Star von Hollywood. Glückwunsch, Rami“, schrieben Nutzer am Montag auf Twitter.

Malek (37) hatte für seine Rolle als Queen-Sänger Freddie Mercury in dem Film „Bohemian Rhapsody“ den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen.

„Ich bin der Sohn ägyptischer Einwanderer“, hatte er in seiner Dankesrede gesagt. „Ich bin ein Amerikaner erster Generation. Ein Teil meiner Geschichte wird in diesem Moment geschrieben.“ Für seine Worte wurde Malek in den sozialen Netzwerken gefeiert. „Maleks Oscar-Gewinn bestätigt, dass die Söhne von Migranten eine Menge Talente besitzen und eine Quelle für Inspiration für diese Nation sind“, schrieb auch der in Los Angeles lebende ägyptische Wissenschafter Issam Hadschi.