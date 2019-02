Niederländische Royals begannen Urlaub in Lech bei wolkenlosem Himmel

Lech (APA) - Der Nobelskiort Lech am Arlberg hat die niederländische Königsfamilie zum Beginn ihres meist zweiwöchigen Winterurlaubs am Montag mit strahlend blauem Himmel ohne jedes Wölkchen und bei angenehmen Temperaturen empfangen. Entsprechend gut gelaunt zeigten sich das Königspaar und seine drei Töchter beim offiziellen Fototermin.

Nach Minus 21 Grad Celsius im vergangenen Jahr ließ das Wetter bei null bis zwei Grad in Oberlech in diesem Jahr auch zu, die Königsfamilie beim Skifahren zu beobachten. Auf den Skiern standen König Willem-Alexander, seine Frau Königin Maxima, deren Töchter Prinzessin Catharina-Amalia (14), Prinzessin Alexia (13) und Prinzessin Ariane (11) sowie der Bruder des Königs Prinz Constantijn, dessen Frau Prinzessin Laurentien und deren Kinder, Gräfin Eloise (16), Graf Claus-Casimir (14) und Gräfin Leonore (12). Beobachter waren durchaus angetan von den Leistungen der Kinder. „Sie wedelten mühelos den Hang herunter“ sagte ein Fotograf der APA.

Bei den Gruppenbildern lachte auch Prinzessin Beatrix, die Mutter des Königs, in die Kamera. Die 81-Jährige hatte im April 2013 als Königin abgedankt. König Willem-Alexander weilt dementsprechend bereits zum sechsten Mal als König in Lech. Seinen Winterurlaub hat der 51-Jährige bereits in seiner Kindheit jedes Jahr in dem Vorarlberger Wintersportort verbracht. Seit 1959 nächtigt die königliche Familie jedes Jahr etwa zwei Wochen lang im renommierten Hotel „Post“.

Das Interesse am Auftritt der niederländischen Königsfamilie war gewohnt groß. Laut Angaben von Lech Zürs Tourismus hatten sich rund 50 österreichische und internationale Bildjournalisten akkreditiert. Trotz allgemeiner Bemühungen, den Pressetermin klein zu halten, hatten sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Schaulustige eingefunden. Vor allem niederländische Urlauber zog es nach Oberlech, um ihre royale Familie aus der Nähe zu sehen. Auf das große Interesse ihrer Landsleute und der Presse reagierte die Königsfamilie entspannt und locker und lächelte auch dem einen oder anderen Fan strahlend in die Kamera.