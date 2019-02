Toto: Jackpot nach Garantierunde - 115.000 Euro warten

Wien (APA) - Der 13er ist in der Toto-Runde 8B nicht getippt worden, nach der Garantierunde mit 100.000 Euro werden in der Runde 9A im Jackpot 115.000 Euro warten. Vier Spielteilnehmer tippten einen Zwölfer und erhalten dafür jeweils 1.700 Euro. In der Torwette heißt es weiterhin Jackpot in den ersten beiden Rängen. Annahmeschluss für die Runde 9A ist am Dienstag um 18.50 Uhr.

~ Toto-Gewinnermittlung der Runde 8B: JP Dreizehner 100.000,00 Euro

- 115.000,00 warten 4 Zwölfer zu je 1.700,20 35 Elfer zu je 43,10 268 Zehner zu je 11,20 70 5er Bonus zu je 17,90

Torwette: 1. Rang: Jackpot zu 16.040,64

2. Rang: Jackpot zu 1.083,17

3. Rang: 17 zu je 39,30 Hattrick: Jackpot zu 114.578,10

(ohne Gewähr) ~