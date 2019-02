Schüler starben beim Eishockey auf See in Tadschikistan

Duschanbe (APA/dpa) - Beim Eishockey auf einem künstlich angelegten Gewässer in Tadschikistan sind vier Jugendliche eingebrochen und ums Leben gekommen. Rettungskräfte hätten nur noch ihre Leichen bergen können, teilten die Behörden in dem Hochgebirgsland in Zentralasien am Montag mit. Die Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren hatten sich am Samstag im Bergdorf Sarafschon auf dem sechs Meter tiefen See aufgehalten.