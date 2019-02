Rechtspopulisten demonstrieren eine Woche vor der Wahl in Estland

Tallinn (APA/AFP) - In Estland sind tausende Anhänger der rechtspopulistischen EKRE-Partei am Unabhängigkeitstag mit einem Fackelzug durch die Hauptstadt Tallinn gezogen. Eine Woche vor der Parlamentswahl am kommenden Sonntag nutzte die euroskeptische Partei die Gelegenheit, um mit nationalistischen Parolen Stimmung zu machen. Parteichef Mart Helme rief der Menge zu, dass die Esten nicht „aussterben“ wollten.

Zudem forderte mehr Eigenständigkeit Estlands in der EU. Eine Gegendemonstration fand am Sonntagabend unter dem Motto „Funkle und sei kein Nazi“ statt. Die Polizei meldete keine Zwischenfälle.

Die nationalkonservative EKRE kann bei den Parlamentswahlen auf deutliche Stimmenzuwächse zählen. Seit der Wahl 2015 ist sie mit lediglich sieben Abgeordneten im 101 Sitze zählenden Parlament vertreten. Vor der Abstimmung am Sonntag sagen Meinungsumfragen der Partei nun rund 21 Sitze voraus. Damit würde EKRE fast zur liberalen Reformpartei und der seit 2016 regierenden Zentrumspartei aufschließen. EKREs Aufschwung wurzelt stark in einer allgemeinen Zunahmen von Fremdenfeindlichkeit in Estland und in der EU allgemein.