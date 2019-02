Italienische Schüler nach Ausflug in Wien mit Lebensmittelvergiftung

Udine/Wien (APA) - 30 italienische Schüler im Alter von rund 16 Jahren und ihre Lehrer sind während der Rückfahrt von einem Schulausflug nach Wien wegen einer Lebensmittelvergiftung in Latisana in der Provinz Udine behandelt worden. Drei Personen wurden am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert, berichtete die Tageszeitung „Il Messaggero Veneto“. Sie seien nicht in Lebensgefahr.

Die Schulklasse aus Laterza, einer Gemeinde in der süditalienischen Region Apulien, waren mit einem Reisebus auf der Rückfahrt nach Friaul, als sich eine große Anzahl der Schüler unwohl fühlte. Die Leitung des Krankenhauses reichte bei der Staatsanwaltschaft von Udine eine Klage an, um festzustellen, wer in Wien für die Lebensmittelvergiftung verantwortlich sein könnte. Vermutet wird, dass ein Bakterium der Auslöser ist. Die Schüler hatten vor der Abfahrt in einem Wiener Lokal zu Mittag gegessen.