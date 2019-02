Wiener Börse (Mittag) - ATX bleibt 0,54 Prozent im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.044,94 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 16,28 Punkten bzw. 0,54 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,33 Prozent, FTSE/London +0,27 Prozent und CAC-40/Paris +0,35 Prozent.

Gestützt von positiven Vorgaben aus Übersee und erfreulichen Signalen aus dem Handelsstreit zwischen den USA und China, tendierten im Mittagshandel auch die anderen europäischen Aktienmärkte im grünen Bereich. Während sich beispielsweise in Frankfurt die Berichtssaison zu Wochenbeginn fortsetzte, legte die Wiener Börse bei den Geschäftsberichten eine kleine Pause ein. Erst ab Dienstag werden am heimischen Parkett wieder Zahlen vorgelegt.

Flughafen Wien wird morgen sein vorläufiges Jahresergebnis für 2018 präsentieren. Die Erste Group hat unterdessen ihr Kursziel für die Flughafen-Papiere von 38,50 auf 39,50 angehoben und das Anlagevotum „Accumulate“ bestätigt. Erste-Analystin Vladimira Urbankova begründet das etwas höhere Kursziel mit der robusten Entwicklung der Passagierzahlen, die vor allem durch eine Geschäftsausweitung im Bereich der Interkontinental- und Billigflüge getrieben werde. Damit habe der Flughafen Wien alle Grundvoraussetzungen gelegt, um seine Einnahmen weiterhin zu steigern. Im Mittagshandel verteuerten sich Flughafen Wien um 1,29 Prozent auf 35,20 Euro.

Unter den Schwergewichten zählten die Anteilsscheine von OMV (plus 0,47 Prozent auf 46,75 Euro) und voestalpine (plus 1,99 Prozent auf 27,69 Euro) zu den Kursgewinnern. Im Einklang mit dem europäischen Tagestrend bei den Branchen tendierten die Papiere heimischer Banken mit klaren Aufschlägen. So verteuerte sich die Erste Group um 0,80 auf 31,55 Euro und die Raiffeisen-Werte gingen um 0,97 Prozent auf 22,80 Euro hoch.

Auf der schwächeren Seite der Kurstafel fanden sich hingegen die Aktien von Lenzing. Der Kurs des Faserherstellers gab um moderate 0,34 Prozent auf 88,55 Euro nach.

Schlusslicht im Leitindex der Wiener Börse waren die Aktien von Do&Co (minus 2,44 Prozent auf 76,10 Euro). Der Caterer hatte in der Vorwoche mitgeteilt, dass sein Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 um drei Prozent auf 651,3 Mio. Euro gefallen war. Die Zahlen hätten die Erwartungen der Wertpapierexperten der Erste Group erfüllt, heißt es in einer Reaktion der Bank auf die Do&Co-Zahlen. Das Unternehmen sei breit aufgestellt und die Pipeline an Ausschreibungen vielversprechend.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.050,87 Punkten, das Tagestief lag unmittelbar davor bei 3.028,66 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,50 Prozent höher bei 1.537,53 Punkten. Im prime market zeigten sich 20 Titel mit höheren Kursen, 15 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 781.454 (Vortag: 1.007.745) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 19,98 (22,27) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 127.145 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 3,51 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA260 2019-02-25/12:34