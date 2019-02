Wiener Rentenmarkt am Vormittag schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Montag, zu Mittag mit etwas schwächerer Tendenz notiert. Während die langlaufenden Bundesanleihen Kursverluste verbuchten, notierte die zweijährige Anleihe im Plus.

Neuigkeiten zum Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten für eine freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Vergleichsweise sichere Wertpapiere wie etwa Staatsanleihen waren dadurch weniger stark gefragt.

US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht auf Montag angekündigt, bestehende Zölle auf Einfuhren aus China vorerst nicht anzuheben. Trump begründete seine Entscheidung mit Fortschritten in den laufenden Handelsgesprächen. Marktbewegende Konjunkturdaten werden am Montag keine erwartet.

Heute um 11.40 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,32 um 30 Ticks unter dem letzten Settlement von 166,62. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,62, das Tagestief bei 166,20. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 42 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 200.262 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,21 (zuletzt: 1,18) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,47 (0,45) Prozent, die fünfjährige mit -0,10 (-0,12) Prozent und die zweijährige lag bei -0,47 (-0,48) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 48 (zuletzt: 47) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 47 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 34 (34) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 13 (12) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 106,88 107,20 1,21 48 106,78 Bund 29/02 10 0,75 100,28 100,33 0,47 47 103,52 Bund 24/10 5 0,00 109,88 110,05 -0,10 34 101,02 Bund 21/09 2 3,90 110,18 110,23 -0,47 13 106,1 ~