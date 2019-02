Lenker eines Kastenwagens übersah im Burgenland Fußgänger

Nickelsdorf (APA) - Ein 54-jähriger Fußgänger ist Montagfrüh in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) von einem Kastenwagen niedergestoßen und schwer verletzt worden. Der 36-jährige Lenker fuhr mit dem Fahrzeug rückwärts aus einer Ausfahrt und übersah dabei den Mann, der sich hinter dem Kastenwagen befand. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei. Alkohol war nicht im Spiel, hieß es.