Opern-Einakter „Penthesilea“ als heimische Erstaufführung in Linz

Linz (APA) - Der Einakter „Penthesilea“ des Schweizer Komponisten Othmar Schoeck nach Kleists Drama kommt am Samstag als szenische österreichische Erstaufführung in den Großen Saal des Linzer Musiktheaters. Der bedeutende deutsche Opernregisseur Peter Konwitschny inszeniert wie schon in Bonn. Die Produktion ist eine Übernahme vom dortigen Opernhaus.

Das Werk des Schweizers geht auf Heinrich Kleists gleichnamiges Schauspiel zurück, wobei der Komponist Kleists Text auf ein Viertel zusammengestrichen hat. Im Mittelpunkt der 80-minütigen Aufführung steht die verbotene Liebe zwischen der Amazonenkönigin Penthesilea und dem griechischen Krieger Achilles. Im Krieg um Troja kämpfen beide gegeneinander, sie verlieben sich ineinander, doch der Krieg und die Gesetze der Amazonen sind stärker, sodass Penthesilea im Wahn schließlich Achilles tötet.

Othmar Schoeck (1886 - 1957) hat das Drama mit expressionistischen Klangfarben unterlegt und mit ungewöhnlicher Orchestrierung versehen. Vier Soloviolinen heben sich von den übrigen tiefen Streichern ab, dazu kommen zahlreiche Klarinetten, umfangreiches Schlagwerk und zwei Klaviere. Die beiden Konzertflügel haben auf der von Johannes Leiacker gestalteten Spielebene auch szenische Bedeutung. Die Solisten agieren auf einer zehn mal zehn Meter großen weißen Fläche, die zum Teil in den Zuschauerraum reicht. Das Orchester sitzt auf der Hinterbühne. Chor und Extrachor sowie einzelne Solisten werden auch vom Zuschauerraum aus ins Geschehen eingreifen.

Die Titelpartie singt als Gast Dshamilja Kaiser, die bereits in Bonn die Penthesilea gesungen hat. Ensemblemitglied Martin Achrainer singt den Achilles. Auch die übrigen Partien sind dem Hausensemble anvertraut. Es spielt das Bruckner Orchester Linz, die musikalische Leitung hat Leslie Suganandarajah, der designierte Musikdirektor des Salzburger Landestheaters.

(S E R V I C E - „Penthesilea“: Oper in einem Aufzug von Othmar Schoeck, Text vom Komponisten nach Heinrich von Kleists gleichnamigem Trauerspiel im Musiktheater Linz, Am Volksgarten 1. Dirigent: Leslie Suganandarajah, Regie: Peter Konwitschny, Bühne und Kostüme: Johannes Leiacker. Mit: Dshamilja Kaiser - Penthesilea, Königin der Amazonen, Julia Borchert - Prothoe, Fürstin der Amazonen, Katherine Lerner - Meroe, Fürstin der Amazonen, Vaida Raginskyte -Oberpriesterin der Diana, Martin Achrainer - Achilles, König des Griechenvolkes, Matthäus Schmidlechner - Diomedes, König des Griechenvolkes, Gotho Griesmeier - Erste Priesterin, Domen Fajfar - Hauptmann, Andrea Szewieczek und Elias Gillesberger - Bühnenpianisten. Premiere am 2. März, 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen am 12., 14. und 23. März. www.landestheater-linz.at )