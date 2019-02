Kurden überstellen 14 französische Jihadisten an Bagdad

Qamishli (APA/AFP) - Die kurdisch-arabischen Einheiten in Syrien haben dem Irak nach Regierungsangaben aus Bagdad 14 französische Jihadisten überstellt. Den Männern werde vorgeworfen, für die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft zu haben, hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Bagdad.

Unklar war demnach, ob den Franzosen im Irak der Prozess gemacht wird oder ob sie nach Frankreich ausgeliefert werden. Auch der Zeitpunkt der Überstellung wurde nicht genannt. Die französische Botschaft reagierte auf Anfrage zunächst nicht.

Über den Umgang mit gefangen genommenen ausländischen IS-Jihadisten wird derzeit international gestritten. US-Präsident Donald Trump hat die Europäer aufgefordert, ihre von den Kurden inhaftierten rund 800 Staatsbürger zurückzunehmen, um ihnen in ihrer Heimat den Prozess zu machen.

Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) bereiten seit Wochen eine Militäroffensive auf die letzte IS-Bastion in Syrien vor, die sich im Osten im Dorf Baghouz an der Grenze zum Irak befindet.

In den vergangenen Tagen wurden nach SDF-Angaben rund 5.000 Menschen - Männer, Frauen und Kinder - aus der Region Baghouz herausgeholt, wo sich die letzten IS-Kämpfer auf einer Fläche von weniger als einem halben Quadratkilometer verschanzt haben.

Die von der US-geführten Anti-IS-Koalition unterstützten SDF zögern mit ihrer Offensive. Sie werfen den IS-Kämpfern vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.