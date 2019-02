EU-Wahl - 3,9 Mio. Wahlberechtigte aus dem EU-Ausland in Deutschland

Berlin (APA/dpa) - Rund 3,9 Millionen Staatsangehöriger anderer EU-Mitgliedstaaten dürfen im Mai bei der Europawahl ihre Stimme in Deutschland abgeben. Diese „Unionsbürger“ können sich entscheiden, ob sie in Deutschland oder in ihrem Herkunftsland wählen, wie der Bundeswahlleiter am Dienstag mitteilte. Insgesamt seien nach einer ersten Schätzung rund 64,8 Millionen Menschen in Deutschland wahlberechtigt.

Rund 3,9 Millionen von ihnen dürfen erstmals ihre Stimme bei einer Europawahl abgeben. Etwa 2,3 Millionen der Wahlberechtigten sind zwischen 18 und 20 Jahren alt. Rund 21,7 Millionen sind zwischen 21 und 44 - und etwa 17,9 Millionen der Wähler zwischen 45 und 59 Jahren alt. Mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten stellen mit rund 22,9 Millionen die über 60-Jährigen. Mit rund 33,2 Millionen dürfen etwas mehr Frauen als Männer (31,6 Millionen) ihre Stimmen abgeben.

Das Europäische Parlament wird am 26. Mai direkt gewählt. Deutschland wird weiterhin mit 96 Abgeordneten vertreten sein. Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU verringert sich die Gesamtzahl der Abgeordneten laut Statistischem Bundesamt von derzeit 751 auf 705.