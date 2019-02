Nordische WM: Stadlober tritt im 10-km-Rennen am Dienstag an

Seefeld (APA) - Langläuferin Teresa Stadlober kann im Klassik-Rennen über 10 Kilometer am Dienstag starten. Das bestätigte die Salzburgerin am Montag nach bestandenem Belastungstest im Training. Die 26-Jährige hatte sich in der Vorwoche mit einer Verkühlung herumgeschlagen und deshalb den Skiathlon am Samstag ausgelassen.