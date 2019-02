Sobotka für Vertiefung der EU-Partnerschaft mit Georgien

Wien (APA) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wünscht sich engere Beziehungen der EU mit Georgien. „Eine Vertiefung der Beziehungen fördert die Stabilität in der Nachbarschaft und ist von vitalem Interesse für beide Seiten“, betonte Sobotka am Montag nach einem Treffen mit seinem georgischen Amtskollegen Irakli Kobachidse in Wien. Georgien sei ein wichtiger Teil der Östlichen Partnerschaft der EU.

Sobotka hob insbesondere die Lage der Ex-Sowjetrepublik „am Eingangstor zum Südkaukasus und zum zentralasiatischen Raum“ hervor und bezeichnete das Land als „Vorreiter“ innerhalb der Östlichen Partnerschaft. Es gelte aber, die Fortschritte bei den Reformen „nachhaltig abzusichern“, betonte der Nationalratspräsident im Anschluss an das Treffen.

Wie es aus Sobotkas Büro hieß, sind die Beziehungen der beiden Parlamente traditionelle eng. Die bilaterale Kooperation sei „breit gefächert“, hieß es unter anderem mit Verweis auf die im Jahr 2016 erfolgte Botschaftseröffnung in Tiflis. Im Vorjahr sei das Handelsvolumen um über 60 Prozent gestiegen, weiteres Potenzial gebe es vor allem in den Bereichen Tourismus und Bildung. So seien heuer vier Wirtschaftsmissionen in Georgien, das seit 2011 ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ist.